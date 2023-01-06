Оккупанты вывезли более 400 украинских детей "на праздники" в ростовскую область - Центр сопротивления

Детали

Так, только из временно оккупированной Горловки вывезли 414 детей в ростовскую область на “праздничные мероприятия”. К вывозу детей привлекают медперсонал, который фактически курирует это преступление.

На этих мероприятиях детей подвергают пропаганде, а главной целью является “игра на контрасте”, где им демонстрируют “счастливую и беззаботную” жизнь в рф в противовес войне в Украине.

Центр сопротивления отмечает, что враг активно промывает мозги детям на временно оккупированных территориях (ВОТ), чтобы уничтожить целое поколение украинцев.

“Во всех российских школах на ВОТ, которые являются просто пропагандистскими центрами с завезенными педагогами из рф, каждый день проводятся “разговоры о важном”. Целью этих уроков является убедить местных детей в том, что рф их спасла от “нацистов”, а захваченные земли испокон веков были русскими”, – говорится в сообщении.

В то же время враг увеличил количество пропагандистских мероприятий на юге, где детей свозят на выступления блогеров, спортсменов и музыкантов из рф. Аналогичные встречи происходят в детских лагерях, куда россияне вывозят украинских детей для “лечения”.

Дополнение

Из-за военной агрессии рф, в Украине считаются пропавшими 352 ребенка. Еще 13 876 детей страна-агрессор депортировала.