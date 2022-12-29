Через війну в Україні зникло безвісти 352 дитини – Омбудсман
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Станом на 29 грудня через війну росії в Україні вважаються зниклими 352 дитини. Ще 13 876 дітей країна-агресорка депортувала. Такі дані оприлюднив Офіс Омбудсмана України, передає УНН.
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Крім того, в результаті військової агресії росії проти України 450 дітей загинуло і ще 871 – отримали поранення.
Дані не остаточні, адже точну кількість постраждалих дітей наразі встановити неможливо через бойові дії та окупацію українських територій.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення поліцією на Херсонщині встановлено загибель від обстрілів 332 цивільних, серед них 17 дітей.