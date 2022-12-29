Через війну в Україні зникло безвісти 352 дитини – Омбудсман

Деталі

Крім того, в результаті військової агресії росії проти України 450 дітей загинуло і ще 871 – отримали поранення.

Дані не остаточні, адже точну кількість постраждалих дітей наразі встановити неможливо через бойові дії та окупацію українських територій.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення поліцією на Херсонщині встановлено загибель від обстрілів 332 цивільних, серед них 17 дітей.



