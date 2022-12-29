Из-за войны в Украине пропали без вести 352 ребенка - Омбудсман

Детали

Кроме того, в результате военной агрессии россии против Украины 450 детей погибли и еще 871 – получили ранения.

Данные не окончательные, ведь точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за боевых действий и оккупации украинских территорий.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения полицией в Херсонской области установлена гибель от обстрелов 332 гражданских, среди них 17 детей.



