Очевидно, что россия готовится к реваншу, накапливает силы - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы. Об этом Зеленский сообщил во время совместного брифинга с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё, передает корреспондент УНН.
Зеленский проинформировал финляндского коллегу об актуальной ситуации на фронте, планах россии на ближайшее время.
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«Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы. Но также очевидно, что государство-террорист должно проиграть. Сегодня мы обсудили, что именно нужно для этого на поле боя для нашего государства. В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран в вопросе предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку. Такой вклад в победу для нас очень важен», – рассказал Зеленский.
Дополнение
Ранее Зеленский заявлял, что новое наступление россии может быть на любом направлении.