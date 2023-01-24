Очевидно, что россия готовится к реваншу, накапливает силы - Зеленский

Зеленский проинформировал финляндского коллегу об актуальной ситуации на фронте, планах россии на ближайшее время.

Цитата

«Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы. Но также очевидно, что государство-террорист должно проиграть. Сегодня мы обсудили, что именно нужно для этого на поле боя для нашего государства. В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран в вопросе предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку. Такой вклад в победу для нас очень важен», – рассказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский заявлял, что новое наступление россии может быть на любом направлении.