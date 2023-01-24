Очевидно, що росія готується до реваншу, накопичує сили – Зеленський

Зеленський поінформував фінляндського колегу про актуальну ситуацію на фронті, плани росії на найближчий час.

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«Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – розповів Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що новий наступ росії може бути на будь-якому напрямку.