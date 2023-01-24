Очевидно, що росія готується до реваншу, накопичує сили – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Про це Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
Зеленський поінформував фінляндського колегу про актуальну ситуацію на фронті, плани росії на найближчий час.
Цитата
«Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – розповів Зеленський.
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що новий наступ росії може бути на будь-якому напрямку.