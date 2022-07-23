Оцепили территорию и проверяют у людей мобильные: рашисты пытаются скрыть "хлопок" в Лисичанске
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В оккупированном Лисичанске испуганные рашисты пытаются скрыть «хлопок» в здании суда. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Гайдая, территорию орки оцепили, у людей проверяют мобильные телефоны, чтобы фото/видео места «хлопка» не попало в сеть.
"Так назаседали, что около 50 оккупантам присвоен номер «200». Еще пока живые орки в панике", - отметил председатель ОВА.
Кроме того, по его словам, до сих пор продолжаются бои в окрестностях области, Луганщина продолжает держать оборону.
Ранее
Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о "хлопке" во временно оккупированном Лисичанске и массовом «инфаркте» у полсотни орков.