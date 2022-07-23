Оцепили территорию и проверяют у людей мобильные: рашисты пытаются скрыть "хлопок" в Лисичанске

Детали

По словам Гайдая, территорию орки оцепили, у людей проверяют мобильные телефоны, чтобы фото/видео места «хлопка» не попало в сеть.

"Так назаседали, что около 50 оккупантам присвоен номер «200». Еще пока живые орки в панике", - отметил председатель ОВА.

Кроме того, по его словам, до сих пор продолжаются бои в окрестностях области, Луганщина продолжает держать оборону.

Ранее

Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о "хлопке" во временно оккупированном Лисичанске и массовом «инфаркте» у полсотни орков.