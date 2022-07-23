Очепили територію і перевіряють у людей мобільні: рашисти намагаються приховати "бавовну" у Лисичанську
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В окупованому Лисичанську перелякані рашисти намагаються приховати «хлопок» у будівлі суду. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, передає УНН.
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За словами Гайдая, територію орки очепили, в людей перевіряють мобільні телефони, аби фото/відео місця «хлопка» не потрапило в мережу.
"Так назасідали, що близько 50 окупантам присвоєно номер «200». Ще поки живі орки в паніці", - зазначив голова ОВА.
Крім того, за його словами, досі тривають бої на околицях області, Луганщина продовжує тримати оборону.
Раніше
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про "хлопок" в тимчасово окупованому Лисичанську та масовий «інфаркт» у півсотні орків.