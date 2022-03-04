Объекты Южно-Украинской АЭС работают в штатном режиме

Цитата.

"По состоянию на восемь часов 4 марта объекты Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Замечаний к работе оборудования и персонала нет", - сообщила Карташова.

Детали

По ее словам, радиационный фон на промышленной площадке на уровне естественных фоновых значений и 4 марта составляет 0,1 микрозиверта в час.

Ситуация на территории атомной электростанции и города-спутника спокойная.

Контекст

По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреляли площадку Запорожской АЭС.

По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

Вследствие обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силы подразделений ГСЧС Украины ликвидировали пожар.