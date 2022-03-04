Объекты Южно-Украинской АЭС работают в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. По состоянию на утро пятницы объекты Южно-Украинской атомной электростанции работают в штатном режиме. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЮУАЭС Наталья Карташова в видеообращении, пишет УНН.
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"По состоянию на восемь часов 4 марта объекты Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Замечаний к работе оборудования и персонала нет", - сообщила Карташова.
Детали
По ее словам, радиационный фон на промышленной площадке на уровне естественных фоновых значений и 4 марта составляет 0,1 микрозиверта в час.
Ситуация на территории атомной электростанции и города-спутника спокойная.
Контекст
По сообщению ОГА, 4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреляли площадку Запорожской АЭС.
По информации Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.
Вследствие обстрелов возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силы подразделений ГСЧС Украины ликвидировали пожар.