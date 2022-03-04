Об’єкти Южно-Української АЕС працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Станом на ранок п’ятниці об’єкти Южно-Української атомної електростанції працюють у штатному режимі. Про це повідомила представниця пресслужби ЮУАЕС Наталія Карташова у відеозверненні, пише УНН.
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"Станом на восьму годину 4 березня об'єкти Южноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Зауважень до роботи обладнання та персоналу немає", - повідомила Карташова.
Деталі
З її слів, радіаційний фон на промисловому майданчику на рівні природних фонових значень і 4 березня становить 0,1 мікрозіверта на годину.
Ситуація на території атомної електростанції та міста-спутника спокійна.
Контекст
За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 військові сили Російської Федерації обстріляли майданчик Запорізької АЕС.
За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.
Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 сили підрозділів ДСНС України ліквідували пожежу.