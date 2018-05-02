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Объединенные силы усилят российско-украинскую границу

Киев • УНН

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Краматорск-КИЕВ. 2 мая. УНН. Перед Объединенными силами поставлена ​​задача усилить российско-украинскую границу. Об этом заявил на пресс-конференции командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.

Объединенные силы усилят российско-украинскую границу

"Отдельной задачей, которая поставлена ​​перед ОС, является усиление и прикрытие государственной границы с Российской Федерацией", - сказал Наев.

Кроме того, заверил он, будут также использоваться действенные меры и по защите экономических интересов государства в территориальных водах Украины в Азовском море.

Как сообщал УНН, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.

Напомним, деятельность Службы безопасности Украины будет сосредоточено на недопущении совершения террористических актов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

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