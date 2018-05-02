Об’єднані сили посилять українсько-російський кордон
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Перед Об’єднаними силами поставлено завдання посилити українсько-російський кордон. Про це заявив на прес-конференції командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
"Окремим завданням, яке поставлено перед ОС, є посилення та прикриття державного кордону із Російською Федерацією", - сказав Наєв.
Крім того, запевнив він, будуть також вживатися дієві заходи і з захисту економічних інтересів держави в територіальних водах України в Азовському морі.
Як повідомляв УНН, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил.
Нагадаємо, діяльність Служби безпеки України буде зосереджена на недопущенні здійснення терористичних актів в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).