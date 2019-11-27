Обвиняемого в подрыве здания Одесского СБУ оставили под арестом

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Приморский районный суд Одессы продлил срок содержания под стражей на два месяца Владимиру Грубнику, которого обвиняют в подрыве здания одесского управления Службы безопасности Украины в 2015 году. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Было ходатайство прокурора о том, чтобы продлить срок содержания под стражей. Суд продлил срок содержания под стражей Владимиру Грубнику на два месяца", - сообщили в пресс-службе.

Владимиру Грубнику инкриминируют совершение преступления по статье ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 2 ст. 258 (совершение террористического акта) УК Украины.

Речь идет о деле относительно взрыва 27 сентября 2015 года, в результате которого было повреждено здание СБУ в Одесской области.

По данным СБУ, в ходе расследования было задержаны трое исполнителей подрыва и проведено 22 обыска. Оказалось, что заказчики присылали преступной группе указания с территории России и Крыма, и диверсионно-разведывательная группа была управляемая российскими спецслужбами и подозревалась в причастности к ряду подрывов админзданий и офисов общественных структур в Одесской и Николаевской областях. Так, 19 октября 2015 года были задержаны трое жителей Одессы, все они были активистами местных пророссийских общественных организаций, владели навыками конспирации, имели позывные и применяли современные компьютерные технологии.

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