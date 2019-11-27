Обвинуваченого у підриві будівлі Одеського СБУ залишили під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Приморський районний суд Одеси продовжив строк тримання під вартою на два місяці Володимиру Грубнику, якого обвинувачують у підриві будівлі одеського управління Служби безпеки України у 2015 році. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Було клопотання прокурора про те, щоб продовжити строк тримання під вартою. Суд продовжив строк тримання під вартою Володимиру Грубнику на два місяці", - повідомили в пресслужбі.
Володимиру Грубнику інкримінують вчинення злочину за статею ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) та ч. 2 ст. 258 (вчинення терористичного акту) КК України.
Йдеться про справу щодо вибуху 27 вересня 2015 року, у результаті якого було пошкоджено будівлю СБУ в Одеській області.
За даними СБУ, у результаті розслідування було затримано трьох виконавців підриву та проведено 22 обшуки. Виявилось, що замовники надсилали злочинній групі вказівки з території Росії і Криму, і що диверсійно-розвідувальна група була керована російськими спецслужбами і підозрювалась у причетності до низки підривів адмінбудівель та офісів громадських структур в Одеській та Миколаївській областях. Так, 19 жовтня 2015 року було затримано трьох жителів Одеси, усі вони були активістами місцевих проросійських громадських організацій, зналися на конспірації, мали позивні та застосовували сучасні комп’ютерні технології.