Обвиняемых по делу 2 мая оставили в СИЗО
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня в Малиновском районном суде Одессы состоялось очередное заседание по так называемому делу “2 мая”. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сторона защиты обвиняемых подала ходатайство о том, чтобы дело разделили на два отдельных производства, чтобы одно касалось тех, кто находится за решеткой, а другое — всех остальных обвиняемых.
По мнению защиты, это значительно ускорило бы судебный процесс. Однако, коллегия судей не удовлетворила ходатайство.
Напомним, сейчас в СИЗО находятся пятеро фигурантов дела С.Долженков, Е.Мефёдов, М.Сакауов, В.Романюк и С.Корчинский.
Также сегодня коллегия судей Малиновского районного суда Одессы продолжила обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 дней.
Напомним, предварительное заседание по “делу 2 мая” состоялось 17 марта.