Обвиняемых по делу 2 мая оставили в СИЗО

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54761 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105705 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162790 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119567 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118421 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113577 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104971 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107256 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155528 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня в Малиновском районном суде Одессы состоялось очередное заседание по так называемому делу “2 мая”. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Сторона защиты обвиняемых подала ходатайство о том, чтобы дело разделили на два отдельных производства, чтобы одно касалось тех, кто находится за решеткой, а другое — всех остальных обвиняемых.

По мнению защиты, это значительно ускорило бы судебный процесс. Однако, коллегия судей не удовлетворила ходатайство.

Напомним, сейчас в СИЗО находятся пятеро фигурантов дела С.Долженков, Е.Мефёдов, М.Сакауов, В.Романюк и С.Корчинский.

Также сегодня коллегия судей Малиновского районного суда Одессы продолжила обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 дней.

Напомним, предварительное заседание по “делу 2 мая” состоялось 17 марта.

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