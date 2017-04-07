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Обвинувачених у справі 2 травня залишили у СІЗО

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні в Малиновському районному суді Одеси відбулося чергове засідання у так званій справі “2 травня”. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Сторона захисту обвинувачених подала клопотання про те, аби справу розділили на два окремих провадження, щоб одне стосувалося тих, хто перебуває за ґратами, а в інше — всіх інших обвинувачених.

На думку захисту, це б значно прискорило судовий процес. Однак, колегія суддів не задовольнила клопотання.

Нагадаємо, наразі в СІЗО перебувають п’ятеро фігурантів справи С.Долженков, Є.Мефьодов, М.Сакауов, В.Романюк та С.Корчинський.

Також сьогодні колегія суддів Малиновського районного суду Одеси продовжила обвинуваченим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою ще на 60 днів.

Нагадаємо, попереднє засідання у “справі 2 травня” відбулося 17 березня.

Українські Національні Новини

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