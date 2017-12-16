Обвиняемые, пострадавших от взрыва гранат в суде Никополя, сейчас в больнице под охраной

Пресс-секретарь рассказала, что суд должен решить вопрос о продлении ареста обвиняемым в двойном убийстве в начале декабря, но этот вопрос не решил в связи с состоянием здоровья этих лиц, ведь после взрыва в суде они были госпитализированы в больницу.

"Прокуратурой 3 декабря было подано ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Такое ходатайство суд не поддержал в связи с тем, что ходатайство о содержании под стражей может рассматриваться только при наличии лица в судебном заседании. То есть, при отсутствии лица, как в том случае, когда оно находится в больнице, суд не может принять решение. Он должен обязательно учитывать мнение подозреваемых или подсудимых", - сказала А.Сараева.

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Поэтому, по ее словам, суд решил, что когда подозреваемые будут находиться в таком состоянии здоровья, который позволит им присутствовать в судебном заседании, то будет обеспечено их явку в суд, где будет рассмотрено ходатайство прокуратуры о возможности продления содержания под стражей.

"В связи с чем прокуратурой было подано повторное ходатайство об обеспечении охраны этих лиц, пока они будут находиться в больнице. И как только их состояние здоровья будет удовлетворительное, они появятся в судебное заседание, где будет рассмотрено ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - пояснила пресс-секретарь.

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Кроме того, она добавила, что действующим законодательством предусмотрено, что если лицо является подсудимым, если по нему продолжается судебное разбирательство дела, то не прокурор должен продолжать меру пресечения, а суд должен самостоятельно решить вопрос о продлении срока содержания под стражей или избрания другой меры пресечения.

Напомним, в суде Никополя во время слушания дела о двойном убийстве отец погибшего подорвал две гранаты. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия, 10 человек были госпитализированы. Еще один пострадавший от взрыва в суде Никополя умер в больнице.

Отметим, что 10 февраля 2016 года в Никополе расстреляли Руслана Тапаева и Илью Бондаря. Впоследствии правоохранители задержали Романа Жмурко, Сергея Вороновского и Дениса Подоляка по подозрению в умышленном убийстве.