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Обвинувачені, які постраждали від вибуху гранат у суді Нікополя, наразі в лікарні під охороною

Обвинувачені, які постраждали від вибуху гранат у суді Нікополя, наразі в лікарні під охороною

Київ • УНН

 • 17938 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Обвинувачені у навмисному вбивстві Роман Жмурко та Денис Подоляка, які постраждали від вибуху гранати у Нікопольському суді Дніпропетровщини, наразі перебувають під охороною правоохоронців у лікарні. Після їхнього одужання суд розгляне клопотання прокуратури про продовження їм арешту. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Дніпропетровської області Олександра Сараєва.

Прес-секретар розповіла, що суд мав вирішити питання щодо продовження арешту обвинуваченим у подвійному вбивстві на початку грудня, але цього питання не вирішив у зв’язку зі станом здоров’я цих осіб, адже після вибуху у суді вони були госпіталізовані до лікарні.

"Прокуратурою 3 грудня було подано клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Таке клопотання суд не підтримав у зв’язку з тим, що клопотання щодо тримання під вартою може розглядатися лише за наявності особи у судовому засіданні. Тобто, за відсутності особи, як у цьому випадку, коли вона перебуває у лікарні, суд не може прийняти це рішення. Він повинен обов’язково враховувати думку підозрюваних або підсудних", - сказала О.Сараєва.

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Тому, за її словами, суд вирішив, що коли підозрювані перебуватимуть у такому стані здоров’я, який дозволить їм бути присутніми у судовому засіданні, то буде забезпечено їхню явку до суду, де буде розглянуте клопотання прокуратури щодо можливості продовження тримання їх під вартою.

"У зв’язку з чим прокуратурою було подане повторне клопотання про забезпечення охорони цих осіб, поки вони будуть перебувати у лікарні. І як тільки їхній стан здоров’я буде задовільний, вони з’являться у судове засідання, де буде розглянуте клопотання прокуратури щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - пояснила прес-секретар.

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Крім того, вона додала, що чинним законодавством передбачено, що якщо особа є підсудною, якщо щодо неї триває судовий розгляд справи, то не прокурор повинен продовжувати запобіжний захід, а суд має самостійно вирішити питання щодо продовження строку тримання під вартою чи обрання іншого запобіжного заходу.

Нагадаємо, у суді Нікополя під час слухання справи про подвійне вбивство батько загиблого підірвав дві гранати. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці події, 10 осіб було госпіталізовано. Ще один постраждалий від вибуху в суді Нікополя помер у лікарні.

Зазначимо, що 10 лютого 2016 року у Нікополі розстріляли Руслана Тапаєва та Іллю Бондаря. Згодом правоохоронці затримали Романа Жмурка, Сергія Вороновського та Дениса Подоляка за підозрою в умисному вбивстві.

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