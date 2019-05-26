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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137235 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

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Обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир" рассказали об условиях в СИЗО

Обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир" рассказали об условиях в СИЗО

Киев  •  УНН

 • 8760 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Обвиняемые во второй симферопольской “делу Хизб ут-Тахрир” рассказали об условиях содержания в СИЗО Ростовской области России. Как передает сайт “Крым.Реалии”, подробности по словам заключенных сообщила крымская юрист Эльвина Семедляева на заседании общественного объединения “Крымская солидарность”, информирует УНН.

Она рассказала, что: “В камерах холодно, сыро, накурено, есть клопы, мыши, тараканы до 5 сантиметров, нет вентиляции и дверей в туалет, с потолка сыплется штукатурка. Качество воды не соответствует санитарным нормам, у нее специфический запах, невозможно пить. Круглосуточное освещение и грохот железных дверей не позволяют даже вздремнуть, не говоря о полноценном сне. Нет необходимых медикаментов, а диетические нормы не учитываются”.

Юрист подчеркнула, что эти нарушения, согласно европейским нормам, относимые к нечеловеческим условиям. Также, как и отказы следователей в свидании арестантов с родственниками и неучет их религиозных потребностей.

Семедляева добавила: “У них нет Корана, молитвенного коврика, есть трудности в определении времени молитв. Расписание намаза, которое им отправили родственники, почему-то не дошло. Коран и другая исламская литература не назначена, поскольку в СИЗО нет человека, который понимает арабский и может сказать, допустимый ли Коран в камере”.

Как сообщал УНН, “суд” в Крыму оставил под арестом фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир”.

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