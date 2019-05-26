Обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір" розповіли про умови в СІЗО

Вона розповіла, що: “В камерах холодно, сиро, накурено, є клопи, миші, таргани до 5 сантиметрів, немає вентиляції і дверей в туалет, зі стелі сиплеться штукатурка. Якість води не відповідає санітарним нормам, у неї специфічний запах, неможливо пити. Цілодобове освітлення і гуркіт залізних дверей не дозволяють навіть подрімати, не кажучи про повноцінний сон. Немає необхідних медикаментів, а дієтичні норми не враховуються”.

Юрист підкреслила, що ці порушення, згідно з європейськими нормами, зараховують до нелюдських умов. Також, як і відмови слідчих в побаченні арештантів з родичами і неврахування їх релігійних потреб.

Семедляєва додала: “У них немає Корану, молитовного килимка, є труднощі у визначенні часу молитов. Розклад намазу, який їм відправили родичі, чомусь не дійшов. Коран та інша ісламська література не призначена, оскільки в СІЗО немає людини, яка розуміє арабську і може сказати, чи допустимий Коран в камері”.

Як повідомляв УНН, “суд” в Криму залишив під арештом фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір”.