Обвинувачені у "справі Хізб ут-Тахрір" розповіли про умови в СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Обвинувачені у другій сімферопольській “справі Хізб ут-Тахрір” розповіли про умови утримання в СІЗО Ростовської області Росії. Як передає сайт “Крим.Реалії”, подробиці зі слів в’язнів повідомила кримська юристка Ельвіна Семедляєва на засіданні громадського об’єднання “Кримська солідарність”, інформує УНН.
Вона розповіла, що: “В камерах холодно, сиро, накурено, є клопи, миші, таргани до 5 сантиметрів, немає вентиляції і дверей в туалет, зі стелі сиплеться штукатурка. Якість води не відповідає санітарним нормам, у неї специфічний запах, неможливо пити. Цілодобове освітлення і гуркіт залізних дверей не дозволяють навіть подрімати, не кажучи про повноцінний сон. Немає необхідних медикаментів, а дієтичні норми не враховуються”.
Юрист підкреслила, що ці порушення, згідно з європейськими нормами, зараховують до нелюдських умов. Також, як і відмови слідчих в побаченні арештантів з родичами і неврахування їх релігійних потреб.
Семедляєва додала: “У них немає Корану, молитовного килимка, є труднощі у визначенні часу молитов. Розклад намазу, який їм відправили родичі, чомусь не дійшов. Коран та інша ісламська література не призначена, оскільки в СІЗО немає людини, яка розуміє арабську і може сказати, чи допустимий Коран в камері”.
Як повідомляв УНН, “суд” в Криму залишив під арештом фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір”.