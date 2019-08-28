Обрушение жилого дома в Дрогобыче: следователи изымают документы на дом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Следователи проводят опрос жителей разрушенного дома, обрушившегося в Дрогобыче Львовской области и изымают соответствующие документы на дом. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины полковник полиции Александр Фацевич во время брифинга. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
“Сейчас следователи проводят опрос жителей разрушенного дома. Кроме того, происходит изъятие соответствующих документов”, — сказал Фацевич.
По его словам, на месте происшествия сейчас работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции во Львовской области.
“Или это был взрыв, или, возможно, проводились работы по нарушению конструкции, которые привели к обвалу, — будет установлено после того, как найдут всех пострадавших”, — сообщил заместитель председателя Нацполиции.
Также он отметил, что проводится весь комплекс мероприятий для установления причины этого события.
“Он сообщил, что на месте происшествия работают более 200 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии. К ликвидации последствий происшествия привлечено техника для обеспечения работы подразделений службы по чрезвычайным ситуациям”, — сказал Фацевич.
Напомним, полицейские открыли уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыч.