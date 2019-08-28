Обвалення житлового будинку у Дрогобичі: слідчі вилучають документи на будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі проводять опитування мешканців зруйнованого будинку, який обвалився у Дрогобичі Львівської області та вилучають відповідні документи на будинок. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України полковник поліції Олександр Фацевич під час брифінгу. Повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
"Зараз слідчі проводять опитування мешканців зруйнованого будинку. Крім того, відбувається вилучення відповідних документів“,- сказав Фацевич.
За його словами, на місці події наразі працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції у Львівській області.
“Чи це був вибух, чи, можливо, проводились роботи з порушення конструкції, які призвели до обвалу, — буде встановлено після того, як знайдуть усіх постраждалих осіб”, — повідомив заступник Голови Нацполіції.
Також, він зазначив, що проводиться весь комплекс заходів для встановлення причини цієї події.
“Він повідомив, що на місці події працюють понад 200 працівників Національної поліції та Національної гвардії. До ліквідації наслідків події залучена техніка для забезпечення роботи підрозділів служби з надзвичайних ситуацій”, — сказав Фацевич.
Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом обвалу житлового будинку у місті Дрогобич.