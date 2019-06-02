Обрушение при строительстве метро в Китае: увеличилось количество погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. К настоящему времени подтверждена гибель пяти рабочих, которые оказались под завалами после обрушения туннеля метро в городе Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщил оператор проекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По сообщению метрополитена Циндао, тело последнего заблокированного рабочего было найдено в субботу в 21:00 по местному времени.
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Напомним, инцидент произошел в понедельник в 17:40 на строительной площадке 4-й линии городского метро, в результате чего пять рабочих оказались заблокированными. К утру вторника спасатели обнаружили тела трех рабочих.