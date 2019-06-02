Обвалення при будівництві метро в Китаї: збільшилася кількість загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. До теперішнього часу підтверджена загибель п'яти робочих, які опинилися під завалами після обвалення тунелю метро в місті Циндао провінції Шаньдун на сході Китаю, повідомив оператор проекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За повідомленням метрополітену Циндао, тіло останнього заблокованого робочого було знайдено в суботу о 21:00 за місцевим часом.
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Нагадаємо, інцидент стався в понеділок о 17:40 на будівельному майданчику 4-й лінії міського метро, в результаті чого п'ять робочих виявилися заблокованими. До ранку вівторка рятувальники виявили тіла трьох робочих.