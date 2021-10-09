Обрушение дома в Батуми: число погибших возросло до девяти человек. Поисковые работы приостановлены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Спасатели во время разбора завалов на месте обрушения жилого дома в городе Батуми обнаружили тело мужчины, который стал девятой жертвой трагедии. Об этом сообщает "Новости Грузия" со ссылкой на заявление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, пишет УНН.
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"Всего погибли девять человек… Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены", - заявил глава МВД страны.
Детали
Среди девяти погибших - трое детей и две молодых женщины, матери несовершеннолетних. Из граждан, находившихся в здании в момент обрушения, единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов вечером 8 октября. До сих пор он остается в реанимации.
11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии.
Дополнение
Пятиэтажный дом, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 мая в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир.
По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже "с грубым нарушением правил безопасности". Задержан владелец квартиры, а также двое рабочих, которые приводили ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.