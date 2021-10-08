У грузинському Батумі обвалився житловий будинок, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В грузинському місті Батумі на вулиці 26 травня обвалився житловий будинок. За попередніми даними, є жертви. Про це інформує УНН з посиланням на Новости-Грузия.
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Деякі очевидці заявляють, що обваленню будинку передував вибух.
На місці працює спецтехніка, мобілізовані швидка допомога і поліція. Рятувальники виводять людей з-під уламків.
Наразі, точна кількість жертв трагедії не відома. Місцеве видання “Батумелебі” проводить пряме включення з місця події.