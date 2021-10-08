В грузинском Батуми обрушился жилой дом, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В грузинском городе Батуми на улице 26 мая обрушился жилой дом. По предварительным данным, есть жертвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
Детали
Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.
На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция. Спасатели выводят людей из-под обломков.
Сейчас, точное количество жертв трагедии не известно. Местное издание “Батумелеби” проводит прямое включение с места происшествия.