Обвалення будинку в Батумі: кількість загиблих зросла до дев'яти осіб. Пошукові роботи призупинено
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Рятувальники під час розбору завалів на місці обвалення житлового будинку в місті Батумі виявили тіло чоловіка, який став дев'ятою жертвою трагедії. Про це повідомляє "Новости Грузия" з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі, пише УНН.
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"Всього загинули дев'ятеро людей ... Імовірно, він був останнім. Пошукові роботи призупинені", - заявив голова МВС країни.
Деталі
Серед дев'яти загиблих - троє дітей і дві молодих жінки, матері неповнолітніх. З громадян, які перебували в будівлі у момент обвалення, єдиним, хто вижив, став 37-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів ввечері 8 жовтня. Досі він залишається в реанімації.
11 жовтня в Грузії оголошено днем жалоби за жертвами трагедії.
Доповнення
П'ятиповерховий будинок, який неодноразово перебудовувався з моменту зведення в кінці 70-х років, обрушився на вулиці 26 Травня в самому центрі Батумі 8 жовтня. Всього в будівлі було 12 квартир.
За версією слідства, причиною обвалення стали ремонтно-будівельні роботи, що проводилися в квартирі на першому поверсі "з грубим порушенням правил безпеки". Затримано власника квартири, а також двох робітників, які приводили ремонт. У МВС Грузії не виключили, що коло звинувачених може розширитися.