Обвалення будинку в Батумі: кількість загиблих зросла до дев'яти осіб. Пошукові роботи призупинено

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"Всього загинули дев'ятеро людей ... Імовірно, він був останнім. Пошукові роботи призупинені", - заявив голова МВС країни.

Деталі

Серед дев'яти загиблих - троє дітей і дві молодих жінки, матері неповнолітніх. З громадян, які перебували в будівлі у момент обвалення, єдиним, хто вижив, став 37-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів ввечері 8 жовтня. Досі він залишається в реанімації.

11 жовтня в Грузії оголошено днем ​​жалоби за жертвами трагедії.

Доповнення

П'ятиповерховий будинок, який неодноразово перебудовувався з моменту зведення в кінці 70-х років, обрушився на вулиці 26 Травня в самому центрі Батумі 8 жовтня. Всього в будівлі було 12 квартир.

За версією слідства, причиною обвалення стали ремонтно-будівельні роботи, що проводилися в квартирі на першому поверсі "з грубим порушенням правил безпеки". Затримано власника квартири, а також двох робітників, які приводили ремонт. У МВС Грузії не виключили, що коло звинувачених може розширитися.