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Кількість жертв обвалення будинку в Батумі збільшилася до шести

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кількість загиблих при обваленні житлового будинку в Батумі збільшилася до п'яти осіб. Ще одна людина померла у лікарні. Пошукова операція триває вже більше ніж 20 годин. Про це повідомляють "Новости Грузия", пише УНН.

Деталі

Раніше рятувальники витягли з-під завалів тіла 5 осіб, двоє з яких - неповнолітні.

Раніше двох громадян - чоловіка і жінку, виявили живими, вони були доставлені в лікарню. На момент виявлення жінка була в свідомості, проте вже в машині "швидкої" у неї розвинувся травматичний токсикоз, її серце зупинялося п'ять разів. Сьогодні вранці в лікарні повідомили про смерть пацієнтки.

Пошукова операція триває вже більше ніж 20 годин. На місці події перебувають голова МВС Грузії та керівник Служби з управління надзвичайними ситуаціями.

Телеканал "Руставі 2" повідомляє, що під завалами рятувальники шукають чотирьох людей. За даними МВС, у момент обвалення в будинку перебувало від 10 до 15 осіб.

Доповнення

П'ятиповерховий будинок з надбудовою, побудований у кінці 70-х років, обрушився в Батумі 8 жовтня близько полудня. У будинку було 12 квартир. Причина катастрофи поки невідома. У МВС найбільш вірогідною версією вважають будівельні роботи, проведені на першому поверсі або в підвалі з порушенням правил.

Рятувальники будуть продовжувати роботу, поки не оглянуть всі уламки.

МВС Грузії порушило кримінальну справу за фактом обвалення будинку у Батумі. Слідство ведеться за статтею "Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт, що призвело до заподіяння смерті людини або інші тяжкі наслідки", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

За непідтвердженими даними, в поліцію для допиту вже був викликаний власник комерційної площі на першому поверсі, який зніс несучу стіну, щоб об'єднати підвал з першим поверхом.

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