Количество жертв обрушения дома в Батуми увеличилось до шести
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Число погибших при обрушении жилого дома в Батуми увеличилось до пяти человек. Еще один человек умер в больнице. Поисковая операция продолжается уже более 20 часов. Об этом сообщают "Новости Грузия", передает УНН.
Детали
Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела 5 человек, двое из которых - несовершеннолетние.
Ранее двух граждан - мужчину и женщину, обнаружили живыми, они были доставлены в больницу. На момент обнаружения женщина была в сознании, однако уже в машине "скорой" у нее развился травматический токсикоз, ее сердце останавливалось пять раз. Сегодня утром в больнице сообщили о смерти пациентки.
Поисковая операция продолжается уже более 20 часов. На месте происшествия находятся глава МВД Грузии и руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Телеканал "Рустави 2" сообщает, что под завалами спасатели ищут четырех человек. По данным МВД, в момент обрушения в доме находилось от 10 до 15 человек.
Дополнение
Пятиэтажный дом с надстройкой, построенный в конце 70-х годов, обрушился в Батуми 8 октября около полудня. В доме было 12 квартир. Причина катастрофы пока неизвестна. В МВД наиболее вероятной версией считают строительные работы, проведенные на первом этаже или в подвале с нарушением правил.
Спасатели будут продолжать работу, пока не проверят все обломки.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома в Батуми. Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.
По неподтвержденным данным, в полицию для допроса уже был вызван владелец коммерческой площади на первом этаже, который снес несущую стену, чтобы объединить подвал с первым этажом.