Обвал крыши в спортшколе Вишневого: подозреваемым продлили меры
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Трем подозреваемым по делу о обвале крыши в спорткомплексе Вишневого продлены меры предосторожности. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"Продолжается досудебное расследование, продлены меры подозреваемым - трем лицам. Продолжаются экспертизы - в том числе по строительным нормам. По их завершению будет принято решение о дальнейшей передачи в суд этого уголовного производства.
По его словам, меры в отношении подозреваемых не связаны с лишением свободы - речь идет о личном обязательства и домашний арест.
При этом он добавил, что расследованием дела занимается следственное управление полиции Киевской области.
Напомним, 1 декабря одной из школ г. Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.
2017 года на строительство школы на Киевской области, в которой сегодня из-за сильного снегопада обрушилась крыша, было выделено 17 млн грн.
Исполнителю работ на строительстве спорткомплеса ДЮСШ "Favorite Fit" в пгт. Вишневое Александру Папанову, которого подозревают в предоставлении некачественных услуг, которые привели к обвалу крыши, избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00