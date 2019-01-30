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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81589 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102863 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137723 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135809 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132132 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 126372 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164221 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Обвал крыши в спортшколе Вишневого: подозреваемым продлили меры

Обвал крыши в спортшколе Вишневого: подозреваемым продлили меры

Киев  •  УНН

 • 19933 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Трем подозреваемым по делу о обвале крыши в спорткомплексе Вишневого продлены меры предосторожности. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.

"Продолжается досудебное расследование, продлены меры подозреваемым - трем лицам. Продолжаются экспертизы - в том числе по строительным нормам. По их завершению будет принято решение о дальнейшей передачи в суд этого уголовного производства.

По его словам, меры в отношении подозреваемых не связаны с лишением свободы - речь идет о личном обязательства и домашний арест.

При этом он добавил, что расследованием дела занимается следственное управление полиции Киевской области.

Напомним, 1 декабря одной из школ г. Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.

2017 года на строительство школы на Киевской области, в которой сегодня из-за сильного снегопада обрушилась крыша, было выделено 17 млн грн.

Исполнителю работ на строительстве спорткомплеса ДЮСШ "Favorite Fit" в пгт. Вишневое Александру Папанову, которого подозревают в предоставлении некачественных услуг, которые привели к обвалу крыши, избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00

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