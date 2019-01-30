Обвал крыши в спортшколе Вишневого: подозреваемым продлили меры

"Продолжается досудебное расследование, продлены меры подозреваемым - трем лицам. Продолжаются экспертизы - в том числе по строительным нормам. По их завершению будет принято решение о дальнейшей передачи в суд этого уголовного производства.



По его словам, меры в отношении подозреваемых не связаны с лишением свободы - речь идет о личном обязательства и домашний арест.



При этом он добавил, что расследованием дела занимается следственное управление полиции Киевской области.



Напомним, 1 декабря одной из школ г. Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.



2017 года на строительство школы на Киевской области, в которой сегодня из-за сильного снегопада обрушилась крыша, было выделено 17 млн грн.



Исполнителю работ на строительстве спорткомплеса ДЮСШ "Favorite Fit" в пгт. Вишневое Александру Папанову, которого подозревают в предоставлении некачественных услуг, которые привели к обвалу крыши, избрана мера пресечения в виде частичного домашнего ареста с 22.00 до 7.00