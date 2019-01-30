Обвал даху у спортшколі Вишневого: підозрюваним подовжили запобіжні заходи

"Триває досудове розслідування, подовжені запобіжні заходи підозрюваним – трьом особам. Тривають подальші експертизи – зокрема по будівельним нормам. По їх завершенню буде прийняте рішення про подальше передання до суду цього кримінального провадження.



За його словами, запобіжні заходи відносно підозрюваних не пов’язані із позбавленням волі – мова йде про особисте зобов’язання і домашній арешт.



При цьому він додав, що розслідуванням справи займається слідче управління поліції Київської області.



Нагадаємо, 1 грудня одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.



2017 року на будівництво школи на Київщині, в якої сьогодні через сильний снігопад обвалився дах, було виділено 17 млн грн.



Виконавцю робіт на будівництві спорткомплесу ДЮСШ "Favorite Fit" у м. Вишневе Олександру Папанову, якого підозрюють у наданні неякісних послуг, які привели до обвалу даху, обрали запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту з 22.00 до 7.00