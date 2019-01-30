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Обвал даху у спортшколі Вишневого: підозрюваним подовжили запобіжні заходи

Обвал даху у спортшколі Вишневого: підозрюваним подовжили запобіжні заходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Трьом підозрюваним у справі щодо обвалу даху в спорткомплексі Вишневого подовжені запобіжні заходи. Про це в коментарі УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.

"Триває досудове розслідування, подовжені запобіжні заходи підозрюваним – трьом особам. Тривають подальші експертизи – зокрема по будівельним нормам. По їх завершенню буде прийняте рішення про подальше передання до суду цього кримінального провадження.

За його словами, запобіжні заходи відносно підозрюваних не пов’язані із позбавленням волі – мова йде про особисте зобов’язання і домашній арешт.

При цьому він додав, що розслідуванням справи займається слідче управління поліції Київської області.

Нагадаємо, 1 грудня одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.

2017 року на будівництво школи на Київщині, в якої сьогодні через сильний снігопад обвалився дах, було виділено 17 млн грн.

Виконавцю робіт на будівництві спорткомплесу ДЮСШ "Favorite Fit" у м. Вишневе Олександру Папанову, якого підозрюють у наданні неякісних послуг, які привели до обвалу даху, обрали запобіжний захід у вигляді часткового домашнього арешту з 22.00 до 7.00

Українські Національні Новини

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