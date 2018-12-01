На будівництво школи, в якої від снігу обвалився дах, виділили 17 млн грн

“Доручив невідкладно провести розслідування причин руйнування спортивної арени школи № 4 у Вишневому, Київської обл. На будівництво минулого року витратили більше 17 млн грн бюджетних коштів”, — повідомив глава уряду.

Він дав тиждень на розслідування та наголосив, що всіх винних треба притягти до відповідальності.

Нагадаємо, 1 грудня, в одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.