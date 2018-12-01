На будівництво школи, в якої від снігу обвалився дах, виділили 17 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Минулого року на будівництво школи на Київщині, в якої сьогодні через сильний снігопад обвалився дах, було виділено 17 млн грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, пише УНН.
“Доручив невідкладно провести розслідування причин руйнування спортивної арени школи № 4 у Вишневому, Київської обл. На будівництво минулого року витратили більше 17 млн грн бюджетних коштів”, — повідомив глава уряду.
Він дав тиждень на розслідування та наголосив, що всіх винних треба притягти до відповідальності.
Нагадаємо, 1 грудня, в одній із шкіл м. Вишневого Київської області внаслідок негоди стався обвал даху.