На строительство школы, в которой от снега обрушилась крыша, выделили 17 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В прошлом году на строительство школы на Киевской области, в которой сегодня из-за сильного снегопада обрушилась крыша, было выделено 17 млн грн. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНН.
"Поручил безотлагательно провести расследование причин разрушения спортивной арены школы № 4 в Вишневом, Киевской обл. На строительство в прошлом году потратили более 17 млн грн бюджетных средств", - сообщил глава правительства.
Он дал неделю на расследование и подчеркнул, что всех виновных надо привлечь к ответственности.
Напомним, 1 декабря, в одной из школ Вишневого Киевской области в результате непогоды произошел обвал крыши.