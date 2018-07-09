Обиделся на власть: на Буковине ищут мужчину, который гулял по селу с флагом РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В селе Васильевка, что в Черновицкой области, мужчина ходил по улице с флагом России в руках. Оцевидци утверждают, что он обиделся на власть, передает УНН.
Поступок мужчины, который прошел по селу с российским флагом в руках, активно обсуждают пользователи социальных сетей.
"Во время мониторинга одной из социальных сетей, правоохранители обнаружили сообщение, в котором говорится о мужчине, который разгуливал по селу с флагом страны-агрессора.
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По словам автора публикации, местный житель обиделся на власть из-за проблем экономического характера. Это и натолкнуло человека на такой шаг и в состоянии душевного волнения он прошелся по селу Васильевка Сокирянского района с флагом России в руках", - сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
Сейчас к указанному населенному пункту выехала следственно-оперативная группа Сокирянского отделения полиции для проверки достовирости данной информации. Полицейские проводят опрос местных жителей и возможных очевидцев инцидента.