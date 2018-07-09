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Обурився на владу: на Буковині шукають чоловіка, який гуляв селом із прапором РФ

Київ • УНН

 • 17683 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. У селі Василівка, що у Чернівецькій області, чоловік ходив вулицею із прапором Росії у руках. Оцевидці стверджують, що той обурився на владу, передає УНН.

Вчинок чоловіка, котрий пройшов по селу з російським прапором у руках, активно обговорюють користувачі соціальних мереж.

"Під час моніторингу однієї із соціальних мереж, правоохоронці виявили допис, в якому йдеться про чоловіка, котрий розгулював селом із прапором країни-агресора.

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Зі слів автора публікації, місцевий житель обурився на владу через негаразди економічного характеру. Це й наштовхнуло чоловіка на такий крок і в стані душевного хвилювання він пройшовся селом Василівка Сокирянського району із прапором Росії в руках", - повідомили у відділі комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

Наразі до вказаного населеного пункту виїхала слідчо-оперативна група Сокирянського відділення поліції для перевірки достовірості даної інформації. Поліціянти проводять опитування місцевих жителів та можливих очевидців інциденту.

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