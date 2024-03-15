Обучение в школах Киевщины будут завершены до 31 мая: летом спецпрограмма поможет закрыть пробелы в чтении, письме и счете
Киев • УНН
В Киевской области обучение в школах завершится до 31 мая, а летом специальная программа поможет ликвидировать пробелы в чтении, письме и арифметике для учеников начальных классов.
В июне 2024 года будут работать детские лагеря и хабы по восполнению образовательных потерь, кружки и секции. В частности стартовала программа "КЭЧ", которую реализует Go Global при поддержке Детского фонда ООН UNICEF Ukraine - проект имеет целью проведение занятий для учащихся начальных классов.
Об этом передает УНН, со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины, о котором сообщила заместитель председателя Киевского областной государственной администрации Жанна Осипенко. .
Детали
До 31 мая 2024 года учебные занятия в школах Киевской области завершатся. Начиная с июня откроют свои двери временные экзаменационные центры, а также пришкольные лагеря. Анонсированы специальные хабы по восполнению образовательных потерь, кружки и секции.
[Например:
В Киевской области стартовала программа "КЭЧ", которую реализует ее Go Global при поддержке Детского фонда ООН UNICEF Ukraine. В рамках этой программы планируется проведение занятий для учеников начальных классов, в том числе на территориях, наиболее пострадавших от военных действий. Деятельность проекта направлена на заполнение пробелов в навыках чтения, письма и счета.
Эта программа будет активно работать в школах и летом, - обещает Киевская ОВА в своем Telegram-канале.
Напомним,
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