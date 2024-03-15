Обучение в школах Киевщины будут завершены до 31 мая: летом спецпрограмма поможет закрыть пробелы в чтении, письме и счете

В июне 2024 года будут работать детские лагеря и хабы по восполнению образовательных потерь, кружки и секции. В частности стартовала программа "КЭЧ", которую реализует Go Global при поддержке Детского фонда ООН UNICEF Ukraine - проект имеет целью проведение занятий для учащихся начальных классов.

Об этом передает УНН, со ссылкой на приказ Министерства образования и науки Украины, о котором сообщила заместитель председателя Киевского областной государственной администрации Жанна Осипенко. .

Детали

До 31 мая 2024 года учебные занятия в школах Киевской области завершатся. Начиная с июня откроют свои двери временные экзаменационные центры, а также пришкольные лагеря. Анонсированы специальные хабы по восполнению образовательных потерь, кружки и секции.

[Например:

В Киевской области стартовала программа "КЭЧ", которую реализует ее Go Global при поддержке Детского фонда ООН UNICEF Ukraine. В рамках этой программы планируется проведение занятий для учеников начальных классов, в том числе на территориях, наиболее пострадавших от военных действий. Деятельность проекта направлена на заполнение пробелов в навыках чтения, письма и счета.

Эта программа будет активно работать в школах и летом, - обещает Киевская ОВА в своем Telegram-канале.

Напомним,

В Сумах детские сады, школы и внешкольные учреждения перешли на дистанционное обучение до конца недели из-за недавнего российского ракетного обстрела, который повлек жертвы и повреждения зданий.

В Украине проходили Всеукраинские школьные лиги бок о бок, что является инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Ученические команды боролись в таких видах спорта, как футзал, волейбол, баскетбол, черлиденг и спортивное ориентирование. В Киеве и области, во втором этапе Всеукраинских школьных лиг бок о бок приняли участие почти 12 тыс. учеников.