Впродовж тижня у 25 тергромадах відбулися всеукраїнські шкільні ліги "Пліч-о-пліч" з 5 видів спорту
Київ • УНН
Понад 12 000 учнів із 25 територіальних громад України взяли участь у другому етапі Всеукраїнських шкільних ліг "Пліч-о-пліч" з 5 видів спорту - футзалу, волейболу, баскетболу, черлідингу та спортивного орієнтування, у межах ініціативи Президента Володимира Зеленського. Зеленського.
На цьому тижні в Україні проходили Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч, що є ініціативою президента України Володимира Зеленського. Учнівські команди боролися у таких видах спорту, як футзал, волейбол, баскетбол, черліденг та спортивне орієнтування. У Києві та області, в другому етапі Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч взяли участь майже 12 тис. учнів.
Про це передає УНН із посиланням на сайт змагань серед учнів України та Київську ОВА.
Деталі
В Україні триває проект "Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги". Цього тижня змагання загалом відбулися у 25 територіальних громадах.
Контекст
В рамках змагань учнівські команди боротимуться в 5 видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черліденг та спортивне орієнтування.
Другий етап "Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги" стартував 5 лютого. Він який передбачає змагання шкільних команд на рівні територіальних громад.
Масштабний спортивний проєкт реалізується за ініціативи Президента України Володимира Зеленського під гаслом "Разом переможемо!".
На Київщині у другому етапі Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч взяли участь майже 12 тис. учнів.
Наразі вже завершили змагання з футзалу 225 команд, з волейболу – 360, черліденгу – 49, баскетболу – 268 та 30 зі спортивного орієнтування
Нагадаємо
В Одеській області триває реєстрація на наймасштабніші учнівські змагання "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги". Це президентський спортивний проєкт, який відбувається під гаслом "Разом переможемо".
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