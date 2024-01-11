Масштабні учнівські змагання "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" стартують незабаром: від Одещини зареєстровано одразу 162 команди
Київ • УНН
Невдовзі стартують масштабні учнівські змагання "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги"
В Одеській області триває реєстрація на наймасштабніші учнівські змагання "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги". Це президентський спортивний проєкт, який відбувається під гаслом "Разом переможемо". Наразі на участь в ініціативі погодилося 162 команди, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Даємо старт крутому проекту - змаганням всеукраїнської шкільної ліги "Пліч-о-пліч". Команди змагатимуться у таких видах спорту як футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол, черлідинг. Від Одеської області вже зареєстровано 162 команди
Реєстрація триває до 1 лютого. Як амбасадорів проекту залучено видатних спортсменів Одещини.
"Упевнений, їх власний приклад додасть нашим дітям потужної мотивації", - додав Кіпер.
Очільник ОВА запевнив, що усі заходи будуть проводитися в координації з правоохоронними органами, що дозволить убезпечити дітей від ризиків, які можливі в умовах воєнного часу.
"Якщо ви не байдужі до спорту і бажаєте принести перемогу своїй школі, громаді, області, країні - долучайтеся!" - підкреслив Кіпер.