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Масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" стартуют вскоре: от Одесской области зарегистрировано сразу 162 команды

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 08:00  •  28806 просмотра

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Вскоре стартуют масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги"

В Одесской области продолжается регистрация на масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги". Это президентский спортивный проект, который проходит под лозунгом "Вместе победим". Сейчас на участие в инициативе согласилось 162 команды, сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Даем старт крутому проекту - соревнованиям всеукраинской школьной лиги "Бок о бок". Команды будут соревноваться в таких видах спорта как футзал, баскетбол, спортивное ориентирование, волейбол, черлидинг. От Одесской области уже зарегистрировано 162 команды

- отметил он.

Регистрация продолжается до 1 февраля. В качестве амбассадоров проекта привлечены выдающиеся спортсмены Одесской области.

"Уверен, их собственный пример придаст нашим детям мощной мотивации", - добавил Кипер.

Глава ОВА заверил, что все мероприятия будут проводиться в координации с правоохранительными органами, что позволит обезопасить детей от рисков, которые возможны в условиях военного времени.

"Если вы не равнодушны к спорту и хотите принести победу своей школе, громаде, области, стране - присоединяйтесь!" - подчеркнул Кипер

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Масштабні учнівські змагання "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" стартують незабаром: від Одещини зареєстровано одразу 162 команди
Large-scale student competitions "Side by Side All-Ukrainian School Leagues" will start soon: 162 teams from Odesa region are registered at once
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Масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" стартуют вскоре: от Одесской области зарегистрировано сразу 162 команды

Вскоре стартуют масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги".

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Масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" стартуют вскоре: от Одесской области зарегистрировано сразу 162 команды

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