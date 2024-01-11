Масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" стартуют вскоре: от Одесской области зарегистрировано сразу 162 команды
Киев • УНН
Вскоре стартуют масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги"
В Одесской области продолжается регистрация на масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги". Это президентский спортивный проект, который проходит под лозунгом "Вместе победим". Сейчас на участие в инициативе согласилось 162 команды, сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Даем старт крутому проекту - соревнованиям всеукраинской школьной лиги "Бок о бок". Команды будут соревноваться в таких видах спорта как футзал, баскетбол, спортивное ориентирование, волейбол, черлидинг. От Одесской области уже зарегистрировано 162 команды
Регистрация продолжается до 1 февраля. В качестве амбассадоров проекта привлечены выдающиеся спортсмены Одесской области.
"Уверен, их собственный пример придаст нашим детям мощной мотивации", - добавил Кипер.
Глава ОВА заверил, что все мероприятия будут проводиться в координации с правоохранительными органами, что позволит обезопасить детей от рисков, которые возможны в условиях военного времени.
"Если вы не равнодушны к спорту и хотите принести победу своей школе, громаде, области, стране - присоединяйтесь!" - подчеркнул Кипер
Масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги" стартуют вскоре: от Одесской области зарегистрировано сразу 162 команды
Вскоре стартуют масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги".
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