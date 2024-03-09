В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта
Киев • УНН
Более 12 000 учеников из 25 территориальных громад Украины приняли участие во втором этапе Всеукраинских школьных лиг "Бок о бок" по 5 видам спорта - футзалу, волейболу, баскетболу, черлидингу и спортивному ориентированию, в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского.
На этой неделе в Украине проходили Всеукраинские школьные лиги бок о бок, что является инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Ученические команды боролись в таких видах спорта, как футзал, волейбол, баскетбол, черлиденг и спортивное ориентирование. В Киеве и области, во втором этапе Всеукраинских школьных лиг бок о бок приняли участие почти 12 тыс. учеников.
Об этом передает УНН со ссылкой на сайт соревнований среди учащихся Украины и Киевскую ОВА.
Детали
В Украине продолжается проект "Бок о бок. Всеукраинские школьные лиги". На этой неделе соревнования в целом состоялись в 25 территориальных громадах.
Контекст
В рамках соревнований ученические команды будут бороться в 5 видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол, черлиденг и спортивное ориентирование.
Второй этап "Бок о бок Всеукраинские школьные лиги" стартовал 5 февраля. Он предусматривает соревнования школьных команд на уровне территориальных общин.
Масштабный спортивный проект реализуется по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского под лозунгом "Вместе победим!".
На Киевщине во втором этапе Всеукраинских школьных лиг бок о бок приняли участие почти 12 тыс. учеников.
Сейчас уже завершили соревнования по футзалу 225 команд, по волейболу - 360, черлиденгу - 49, баскетболу - 268 и 30 по спортивному ориентированию
Напомним,
В Одесской области продолжается регистрация на самые масштабные ученические соревнования "Бок о бок всеукраинские школьные лиги". Это президентский спортивный проект, который проходит под лозунгом "Вместе победим".
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В течение недели в 25 тергромадах состоялись всеукраинские школьные лиги "Бок о бок" по 5 видам спорта
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