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ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе

Киев • УНН

 • 8129 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На прошлой неделе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушение режима тишины в Донбассе на 10%. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений перемирия на Донбассе

"На прошлой неделе СММ зафиксировала увеличение количества нарушение режима тишины на 10%. Мы зафиксировали 4827 нарушений режима прекращения огня. На прошлой неделе мы зафиксировали увеличение случаев применения вооружения запрещенного минскими договоренностями почти в 9 раз", - сообщил Хуг.

Также, по его словам, было зафиксировано 144 единицы вооружения, которое должно было быть отведено, вдоль линии разграничения. Из них 49 единиц вооружения размещены на подконтрольной Украины территории и 95 - на неподконтрольной.

Как сообщал УНН, боевики раз в очередной раз нарушили режим тишины возле Станицы Луганской, тем самым сорвав запланированное на 25 апреля разведение сил и средств.

Украинские Национальные Новости

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