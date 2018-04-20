ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На минулому тижні Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушення режиму дотримання тиші на Донбасі на 10%. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
"Минулого тижня СММ зафіксувала збільшення кількості порушення режиму тиші на 10%. Ми зафіксували 4827 порушень режиму припинення вогню. Минулого тижня ми зафіксували збільшення випадків застосування озброєння забороненого мінськими домовленостями майже в 9 разів", - повідомив Хуг.
Також, за його словами, було зафіксовано 144 одиниці озброєння, яке мале бути відведене, вздовж лінії розмежування. З них 49 одиниць озброєння розміщені на підконтрольній Україні території та 95 – на непідконтрольній.
Як повідомляв УНН, бойовики вкотре порушили режим тиші біля Станиці Луганської, тим самим зірвавши заплановане на 25 квітня розведення сил і засобів.