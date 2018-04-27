ОБСЕ зафиксировала более 130 танков боевиков на луганском направлении

"В неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 22 апреля выявлено 5 вероятных танков на территории объекта в центре Луганска, 8 реактивных систем залпового огня вблизи населенного пункта Минусинск и 4 зенитных ракетных комплексов возле населенного пункта Кальмиусское в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года"", - говорится в отчете.

За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения, в подконтрольных правительству районах члены команды СММ также увидели один зенитный ракетный комплекс, который стоял на железнодорожном вокзале в Бахмуте, и один зенитный ракетный комплекс, который стоял возле населенного пункта Николаевка западнее Луганска, отметили наблюдатели.

"В неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения состоянию на 22 апреля выявлено 30 танков и 18 буксируемых гаубиц возле населенного пункта Мирное, 19 танков и 3 реактивные системы залпового огня вблизи населенного пункта Бугаевка, 16 артиллерийских установок неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 10 танков и 12 единиц буксируемой артиллерии в районе Миусинская, 34 танка возле н.п.Круглик, а также 36 танков вблизи населенного пункта Мануйловка", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, боевики ввели передвижные блокпосты для предотвращения попадания на объекты ОБСЕ.