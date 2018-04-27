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ОБСЕ зафиксировала более 130 танков боевиков на луганском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. На прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ на луганском направлении при осуществлении мониторинговых работ зафиксировали 134 танка на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом говорится в обнародованном сегодня ежедневном отчете ОБСЕ, передает УНН.

ОБСЕ зафиксировала более 130 танков боевиков на луганском направлении

"В неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения по состоянию на 22 апреля выявлено 5 вероятных танков на территории объекта в центре Луганска, 8 реактивных систем залпового огня вблизи населенного пункта Минусинск и 4 зенитных ракетных комплексов возле населенного пункта Кальмиусское в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года"", - говорится в отчете.

За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения, в подконтрольных правительству районах члены команды СММ также увидели один зенитный ракетный комплекс, который стоял на железнодорожном вокзале в Бахмуте, и один зенитный ракетный комплекс, который стоял возле населенного пункта Николаевка западнее Луганска, отметили наблюдатели.

"В неподконтрольных правительству районах на основе данных воздушного наблюдения состоянию на 22 апреля выявлено 30 танков и 18 буксируемых гаубиц возле населенного пункта Мирное, 19 танков и 3 реактивные системы залпового огня вблизи населенного пункта Бугаевка, 16 артиллерийских установок неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 10 танков и 12 единиц буксируемой артиллерии в районе Миусинская, 34 танка возле н.п.Круглик, а также 36 танков вблизи населенного пункта Мануйловка", - говорится в отчете.

Как сообщал УНН, боевики ввели передвижные блокпосты для предотвращения попадания на объекты ОБСЕ.

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