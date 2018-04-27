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ОБСЄ зафіксувала більше 130 танків бойовиків на луганському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Минулого тижня спостерігачі ОБСЄ на луганському напрямку під час здійснення моніторингових робіт зафіксували 134 танки на непідконтрольних Києву територіях. Про це йдеться у оприлюдненому сьогодні щоденному звіті ОБСЄ, передає УНН.

ОБСЄ зафіксувала більше 130 танків бойовиків на луганському напрямку

“У непідконтрольних урядові районах на основі даних повітряного спостереження станом на 22 квітня виявлено 5 ймовірних танків на території об’єкта в центрі Луганська, 8 реактивних систем залпового вогню поблизу населеного пункту Міусинськ і 4 зенітних ракетних комплексів біля населеного пункту Кальміуське у зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року”“, — йдеться у звіті.

За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання, у підконтрольних урядові районах члени команди СММ також побачили один зенітний ракетний комплекс, що стояв на залізничному вокзалі в Бахмуті, і один зенітний ракетний комплекс, що стояв біля населеного пункту Миколаївка на захід від Луганська, зазначили спостерігачі.

“У непідконтрольних урядові районах на основі даних повітряного спостереження станом на 22 квітня виявлено 30 танків і 18 буксируваних гаубиць біля населеного пункту Мирне, 19 танків і 3 реактивні системи залпового вогню поблизу населеного пункту Бугаївка, 16 артилерійських установок неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 10 танків і 12 одиниць буксируваної артилерії у районі Міусинська, 34 танки біля н.п.Круглик, а також 36 танків поблизу населеного пункту Мануйлівка”, — сказано у звіті.

Як повідомляв УНН, бойовики запровадили пересувні блокпости для перешкоджання потраплянню на об'єкти ОБСЄ.

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