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ОБСЕ задокументировано почти 40 единиц бронетехники в Луганске

ОБСЕ задокументировано почти 40 единиц бронетехники в Луганске

Киев  •  УНН

 • 32502 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Наблюдателями СММ ОБСЕ задокументировано почти четыре десятка единиц бронетехники в аэропорту в Луганске. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Украинская сторона СЦКК информирует: главари оккупационной администрации Российской Федерации продолжают наращивать боевой потенциал в населенных пунктах, временно неподконтрольные правительства Украины. По информации СММ ОБСЕ, в юго-восточной части Луганска (территория аэродрома), боевики вооруженных формирований РФ сосредоточили 7 единиц танков Т-72, ​​7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 7 единиц самоходных гаубиц 2С1, 7 зенитных ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируемых гаубиц различной модификации. Также Миссией зафиксировано не менее 14 противотанковых мин на северо-восточной окраине населенного пункта Заиченко.

В то же время, в районах населенных пунктов Бугаевка и Круглик, что в Луганской области, наблюдателями подтвержден факт расположения 40 танков различного типа. Также боевиками российско-оккупационных войск продолжается практика сосредоточения техники и вооружения непосредственно в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирное население практически по всей линии разграничения.

По имеющейся информации, недалеко водопроводной станции населенного пункта Голубовка, и на западной окраине населенного пункта Сарабаш зафиксировано расположение САУ разного калибра, а на территории сельскохозяйственного предприятия населенного пункта Обозное - танки различной модификации.

Украинская сторона СЦКК расценивает указано, как систематическое пренебрежение главарями оккупационной администрации Российской Федерации положений Женевской конвенции, норм международного права, Минских договоренностей, по отводу тяжелой техники и вооружения от линии разграничения сторон.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

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