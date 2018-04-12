ОБСЄ задокументовано майже 40 одиниць бронетехніки у Луганську
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Спостерігачами СММ ОБСЄ задокументовано майже чотири десятка одиниць бронетехніки на летовищі у Луганську. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Українська сторона СЦКК інформує: ватажки окупаційної адміністрації Російської Федерації продовжують нарощувати бойовий потенціал у населених пунктах, що тимчасово непідконтрольні Уряду України. За інформацією СММ ОБСЄ, у південно-східній частині Луганська (територія летовища), бойовики збройних формувань РФ зосередили 7 одиниць танків Т-72, 7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, 7 одиниць самохідних гаубиць 2С1, 7 зенітних ракетних комплексів 9К35, та 10 одиниць буксируваних гаубиць різної модифікації. Також Місією зафіксовано щонайменше 14 протитанкових мін на північно-східній околиці населеного пункту Заїченко.
Водночас, у районах населених пунктів Бугаївка та Круглик, що у Луганській області, спостерігачами підтверджено факт розташування 40 танків різного типу. Також бойовиками російсько-окупаційних військ продовжується практика зосередження техніки й озброєння безпосередньо у населених пунктах, тим самим наражаючи на небезпеку мирне населення практично по всій лінії розмежування.
За наявною інформацією, неподалік водопровідної станції населеного пункту Голубівка, та на західній околиці населеного пункту Сарабаш зафіксовано розташування САУ різного калібру, а на території сільськогосподарського підприємства населеного пункту Обозне — танки різної модифікації.
Українська сторона СЦКК розцінює зазначене, як систематичне нехтування ватажками окупаційної адміністрації Російської Федерації положень Женевської конвенції, норм міжнародного права, Мінських домовленостей, щодо відведення важкої техніки та озброєння від лінії розмежування сторін.
Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 38 обстрілів з боку незаконних збройних формувань.