ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новейшее оружие российского производства

"К сожалению, продолжаются поставки тяжелого оружия и техники боевикам ОРДЛО со стороны РФ. В частности, СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе комплекс радиоэлектронной разведки ТОРН, зенитно ракетные комплексы, беспилотники, другое, а россияне при этом отказываются отвечать на вопросы украинской стороны, откуда на оккупированном Донбассе появилось это новейшее вооружение российского производства", - сообщила Геращенко.

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Ранее первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что на линии фронта в зоне боевых действий на Донбассе увеличилось количество тяжелого вооружения.