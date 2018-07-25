ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новейшее оружие российского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новейшее оружие российского производства. Об этом после заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила представитель гуманитарной подгруппы Ирина Геращенко в своем Facebook, передает УНН.
"К сожалению, продолжаются поставки тяжелого оружия и техники боевикам ОРДЛО со стороны РФ. В частности, СММ ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе комплекс радиоэлектронной разведки ТОРН, зенитно ракетные комплексы, беспилотники, другое, а россияне при этом отказываются отвечать на вопросы украинской стороны, откуда на оккупированном Донбассе появилось это новейшее вооружение российского производства", - сообщила Геращенко.
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Ранее первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что на линии фронта в зоне боевых действий на Донбассе увеличилось количество тяжелого вооружения.