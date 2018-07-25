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ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню зброю російського виробництва

ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню зброю російського виробництва

Київ • УНН

 • 11336 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню зброю російського виробництва. Про це після засідання підгруп Тристоронньої контактної групи в Мінську повідомила представник гуманітарної підгрупи Ірина Геращенко в своєму Facebook, передає УНН.

"На жаль, продовжуються поставки важкої зброї і техніки бойовикам ОРДЛО з боку РФ. Зокрема, СММ ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі комплекс радіоелектронної розвідки ТОРН, зенітно- ракетні комплекси, безпілотники, інше, а росіяни при цьому відмовляються відповідати на запитання української сторони, звідки на окупованому Донбасі з’явилося це новітнє озброєння російського виробництва", - повідомила Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 70 з'єднань і 5 тис. одиниць озброєння: в РФ розповіли про зміцнення західного кордону

Раніше перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на лінії фронту в зоні бойових дій на Донбасі збільшилась кількість важкого озброєння

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