ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню зброю російського виробництва

"На жаль, продовжуються поставки важкої зброї і техніки бойовикам ОРДЛО з боку РФ. Зокрема, СММ ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі комплекс радіоелектронної розвідки ТОРН, зенітно- ракетні комплекси, безпілотники, інше, а росіяни при цьому відмовляються відповідати на запитання української сторони, звідки на окупованому Донбасі з’явилося це новітнє озброєння російського виробництва", - повідомила Геращенко.

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Раніше перший заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на лінії фронту в зоні бойових дій на Донбасі збільшилась кількість важкого озброєння.