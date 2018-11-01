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ОБСЕ в Украине возглавит Марк Этерингтон

ОБСЕ в Украине возглавит Марк Этерингтон

Киев  •  УНН

 • 9554 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Александра Хуга в должности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заменил Марк Этерингтон, который уже работал на этой должности в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ в Facebook.

"Сегодня Марк Этерингтон возвращается в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине на должность заместителя председателя Миссии. Марк обладает богатым опытом работы, поскольку уже занимал эту должность с марта по сентябрь 2014 года. Между тем, он также работал на других руководящих должностях как в странах, где разворачивается конфликт, так и в постконфликтных странах, включая Афганистан, Ирак, бывшую Югославию и, совсем недавно, Сирию", - говорится в сообщении.

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"Мы желаем ему успехов и будем поддерживать его начинания при выполнении этой важной руководящей роли в СММ ОБСЕ и содействие урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее", - добавили в пресс-службе.

Ранее глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан уже попрощался с Александром Хугом: "Мы хотим Александру успехов в его будущей деятельности и благодарим за добросовестный труд в течение более четырех с половиной лет. Ваш вклад в усилия Миссии, направленные на нормализацию ситуации в Украине, не будет забыт" - добавил Апакан.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ назвали количество наблюдателей, работающих на территории.

Напомним, вчера первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг оставил свой пост.

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