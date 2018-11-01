ОБСЄ в Україні очолить Марк Етерінгтон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Александра Хуга на посаді заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні замінив Марк Етерінгтон, який вже працював на цій посаді у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ у Facebook.
"Сьогодні Марк Етерінгтон повертається в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні на посаду заступника голови Місії. Марк володіє багатим досвідом роботи, оскільки вже займав цю посаду з березня по вересень 2014 року. Між тим, він також працював на інших керівних посадах як в країнах, де розгортається конфлікт, так і в постконфліктних країнах, включаючи Афганістан, Ірак, колишню Югославію та, зовсім недавно, Сирію", - повідомляється в повідомленні.
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"Ми бажаємо йому успіхів, і будемо підтримувати його починання при виконанні цієї важливої керівної ролі в СММ ОБСЄ і сприяння врегулюванню кризи в Україні і навколо неї", - додали в прес-службі.
Раніше голова СММ ОБСЄ Эртурул Апакан вже попрощався з Александром Хугом: "Ми бажаємо Олександру успіхів у його майбутньої діяльності та дякуємо за сумлінну працю протягом понад чотирьох з половиною років. Ваш внесок у зусилля Місії, спрямовані на нормалізацію ситуацію в Україні, не буде забутий" - додав Апакан.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ назвали кількість спостерігачів, що працюють на території.
Нагадаємо, вчора перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг залишив свою посаду.