ОБСЄ в Україні очолить Марк Етерінгтон

"Сьогодні Марк Етерінгтон повертається в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні на посаду заступника голови Місії. Марк володіє багатим досвідом роботи, оскільки вже займав цю посаду з березня по вересень 2014 року. Між тим, він також працював на інших керівних посадах як в країнах, де розгортається конфлікт, так і в постконфліктних країнах, включаючи Афганістан, Ірак, колишню Югославію та, зовсім недавно, Сирію", - повідомляється в повідомленні.

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"Ми бажаємо йому успіхів, і будемо підтримувати його починання при виконанні цієї важливої керівної ролі в СММ ОБСЄ і сприяння врегулюванню кризи в Україні і навколо неї", - додали в прес-службі.



Раніше голова СММ ОБСЄ Эртурул Апакан вже попрощався з Александром Хугом: "Ми бажаємо Олександру успіхів у його майбутньої діяльності та дякуємо за сумлінну працю протягом понад чотирьох з половиною років. Ваш внесок у зусилля Місії, спрямовані на нормалізацію ситуацію в Україні, не буде забутий" - додав Апакан.



Як повідомляв УНН, в ОБСЄ назвали кількість спостерігачів, що працюють на території.

Нагадаємо, вчора перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг залишив свою посаду.